S&P 500-Titel Exelon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Exelon von vor 5 Jahren verdient

Exelon-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Exelon-Papiers betrug an diesem Tag 37.79 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Exelon-Aktie investierten, hätten nun 26.466 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Exelon-Papiers auf 43.16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’142.25 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14.23 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Exelon einen Börsenwert von 44.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch