Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Exelon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Exelon von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Exelon-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Exelon-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Exelon-Anteile betrug an diesem Tag 36.22 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 276.110 Exelon-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’530.34 USD, da sich der Wert eines Exelon-Papiers am 09.10.2026 auf 41.76 USD belief. Mit einer Performance von +15.30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Exelon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 42.98 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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