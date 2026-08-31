Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
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31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Exelon-Aktie: So viel hätte eine Exelon-Anlage von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Exelon-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden Exelon-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 43.68 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 228.938 Exelon-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’057.23 USD, da sich der Wert eines Exelon-Anteils am 28.08.2026 auf 43.93 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +0.57 Prozent.
Exelon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 45.39 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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