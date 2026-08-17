Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelon von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Exelon-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Exelon-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Exelon-Anteile an diesem Tag bei 36.27 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Exelon-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.757 Exelon-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 126.44 USD, da sich der Wert eines Exelon-Papiers am 14.08.2026 auf 45.86 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 26.44 Prozent gesteigert.
Exelon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 47.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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