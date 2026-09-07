S&P 500-Titel Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelon von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Exelon-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 40.57 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.465 Exelon-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 107.57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43.64 USD belief. Das entspricht einem Plus von 7.57 Prozent.

Am Markt war Exelon jüngst 45.09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch