Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelon von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Exelon-Investment verdienen können.
Vor 3 Jahren wurde das Exelon-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 40.57 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.465 Exelon-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 107.57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43.64 USD belief. Das entspricht einem Plus von 7.57 Prozent.
Am Markt war Exelon jüngst 45.09 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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