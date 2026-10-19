S&P 500-Titel Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelon von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Exelon-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 24.66 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.055 Exelon-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 43.50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 176.40 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 76.40 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Exelon einen Börsenwert von 44.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch