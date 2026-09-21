Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelon von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Exelon gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Exelon-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 26.14 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 382.592 Exelon-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 42.07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’095.65 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 60.96 Prozent vermehrt.
Exelon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 43.40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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