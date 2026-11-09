S&P 500-Titel Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Exelon-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 09.11.2021 wurde das Exelon-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 40.57 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Exelon-Aktie investierten, hätten nun 2.465 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 45.62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112.45 USD wert. Damit wäre die Investition 12.45 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Exelon eine Börsenbewertung in Höhe von 47.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch