Heute vor 3 Jahren wurden Trades Eversource Energy-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 59.53 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16.798 Eversource Energy-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Eversource Energy-Aktien wären am 20.11.2026 1’193.35 USD wert, da der Schlussstand 71.04 USD betrug. Damit wäre die Investition 19.33 Prozent mehr wert.

Alle Eversource Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch