S&P 500-Titel Eversource Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eversource Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Eversource Energy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 54.16 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.846 Eversource Energy-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 23.10.2026 124.56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 67.46 USD belief. Mit einer Performance von +24.56 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Eversource Energy belief sich zuletzt auf 25.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch