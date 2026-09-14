S&P 500-Titel Eversource Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eversource Energy von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Eversource Energy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 53.70 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1.862 Eversource Energy-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.09.2026 127.60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 68.52 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 27.60 Prozent vermehrt.

Eversource Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25.74 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch