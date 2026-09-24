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Everpur a Aktie 29263292 / US74624M1027

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Everpure A-Investment im Blick 24.09.2026 16:02:18

S&P 500-Titel Everpure A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Everpure A von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Everpure A-Aktie Anlegern gebracht.

Everpur a
106.73 CHF 17.65%
Kaufen Verkaufen

Vor 10 Jahren wurden Everpure A-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 13.62 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Everpure A-Papier investiert hätte, hätte er nun 7.342 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 805.07 USD, da sich der Wert einer Everpure A-Aktie am 23.09.2026 auf 109.65 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 705.07 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Everpure A eine Marktkapitalisierung von 36.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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