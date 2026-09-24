Everpur a Aktie 29263292 / US74624M1027
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24.09.2026 16:02:18
S&P 500-Titel Everpure A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Everpure A von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Everpure A-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 10 Jahren wurden Everpure A-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 13.62 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Everpure A-Papier investiert hätte, hätte er nun 7.342 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 805.07 USD, da sich der Wert einer Everpure A-Aktie am 23.09.2026 auf 109.65 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 705.07 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Everpure A eine Marktkapitalisierung von 36.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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