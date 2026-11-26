Vor 1 Jahr wurde das Everpure A-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Everpure A-Papier bei 85.77 USD. Bei einem Everpure A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.166 Everpure A-Aktien. Die gehaltenen Everpure A-Aktien wären am 25.11.2026 110.40 USD wert, da der Schlussstand 94.69 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 10.40 Prozent.

Everpure A wurde am Markt mit 30.75 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch