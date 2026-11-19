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|Everpure A-Investition
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19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Titel Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Everpure A von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Everpure A-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das Everpure A-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 14.60 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Everpure A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 684.932 Everpure A-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 100.74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69’000.00 USD wert. Das entspricht einem Plus von 590.00 Prozent.
Zuletzt verbuchte Everpure A einen Börsenwert von 33.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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