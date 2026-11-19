Das Everpure A-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 14.60 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Everpure A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 684.932 Everpure A-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 100.74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69’000.00 USD wert. Das entspricht einem Plus von 590.00 Prozent.

Zuletzt verbuchte Everpure A einen Börsenwert von 33.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch