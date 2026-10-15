Everpur a Aktie 29263292 / US74624M1027
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|Profitables Everpure A-Investment?
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15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Everpure A von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Everpure A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 15.10.2021 wurde das Everpure A-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 26.22 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Everpure A-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.814 Everpure A-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 539.63 USD, da sich der Wert eines Everpure A-Anteils am 14.10.2026 auf 141.49 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 439.63 Prozent.
Der Börsenwert von Everpure A belief sich jüngst auf 52.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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