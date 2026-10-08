S&P 500-Titel Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Everpure A von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Everpure A-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 35.35 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 282.885 Everpure A-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 43’185.29 USD, da sich der Wert einer Everpure A-Aktie am 07.10.2026 auf 152.66 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 331.85 Prozent erhöht.

Insgesamt war Everpure A zuletzt 49.02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch