Everpur a Aktie 29263292 / US74624M1027
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Everpure A von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Everpure A-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Everpure A-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 35.35 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 282.885 Everpure A-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 43’185.29 USD, da sich der Wert einer Everpure A-Aktie am 07.10.2026 auf 152.66 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 331.85 Prozent erhöht.
Insgesamt war Everpure A zuletzt 49.02 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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