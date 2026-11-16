S&P 500-Titel Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Evergy von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Evergy-Aktie statt. Der Schlusskurs der Evergy-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 76.47 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 13.077 Evergy-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 13.11.2026 1’160.91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 88.78 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 16.09 Prozent.

Der Marktwert von Evergy betrug jüngst 20.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch