|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance im Blick
|
16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Titel Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Evergy von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Evergy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Evergy-Aktie statt. Der Schlusskurs der Evergy-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 76.47 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 13.077 Evergy-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 13.11.2026 1’160.91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 88.78 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 16.09 Prozent.
Der Marktwert von Evergy betrug jüngst 20.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Evergy Inc Registered Shs
|
16:02
|S&P 500-Titel Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Evergy von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Ausblick: Evergy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.11.26
|S&P 500-Titel Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Evergy von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|S&P 500-Titel Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evergy von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Evergy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
19.10.26
|S&P 500-Papier Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evergy von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
05.10.26
|S&P 500-Titel Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evergy von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
28.09.26
|S&P 500-Papier Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Evergy von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Evergy Inc Registered Shs
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.