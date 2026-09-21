S&P 500-Titel Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Evergy von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Evergy-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Evergy-Anteile bei 72.29 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Evergy-Aktie investierten, hätten nun 138.332 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Evergy-Papiers auf 79.78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’036.10 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10.36 Prozent zugenommen.

Evergy war somit zuletzt am Markt 18.38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch