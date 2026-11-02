S&P 500-Titel Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Evergy von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Evergy-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 63.91 USD. Bei einem Evergy-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 156.470 Evergy-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 30.10.2026 13’445.47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 85.93 USD belief. Damit wäre die Investition um 34.45 Prozent gestiegen.

Evergy wurde am Markt mit 19.84 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch