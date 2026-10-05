Evergy Aktie 42049223 / US30034W1062
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Titel Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evergy von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Evergy-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Evergy-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Evergy-Anteile an diesem Tag bei 62.88 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Evergy-Aktie investierten, hätten nun 15.903 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 79.17 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’259.06 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25.91 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Evergy zuletzt 18.27 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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