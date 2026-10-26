S&P 500-Titel Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evergy von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Evergy-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 49.15 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 20.346 Evergy-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 84.43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’717.80 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 71.78 Prozent.

Der Börsenwert von Evergy belief sich jüngst auf 19.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch