Evergy Aktie 42049223 / US30034W1062
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31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Evergy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Evergy-Aktien verdienen können.
Vor 3 Jahren wurde das Evergy-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Evergy-Aktie bei 54.97 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 181.917 Evergy-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’671.64 USD, da sich der Wert eines Evergy-Anteils am 28.08.2026 auf 80.65 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46.72 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Evergy betrug jüngst 18.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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