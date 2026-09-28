S&P 500-Titel Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Everest Reinsurance Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Everest Reinsurance Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 193.13 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 USD in die Everest Reinsurance Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 51.779 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 25.09.2026 19’180.34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 370.43 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 91.80 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Everest Reinsurance Group eine Börsenbewertung in Höhe von 14.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch