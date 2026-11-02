S&P 500-Titel Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Everest Reinsurance Group von vor einem Jahr eingebracht

Everest Reinsurance Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 314.52 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Everest Reinsurance Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.179 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Everest Reinsurance Group-Aktie auf 410.97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’306.66 USD wert. Damit wäre die Investition um 30.67 Prozent gestiegen.

Der Everest Reinsurance Group-Wert an der Börse wurde auf 15.78 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch