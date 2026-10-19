Everest Reinsurance Group Aktie 1043303 / BMG3223R1088
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19.10.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Everest Reinsurance Group von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Everest Reinsurance Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 19.10.2021 wurden Everest Reinsurance Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 276.64 USD. Bei einem Everest Reinsurance Group-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 36.148 Everest Reinsurance Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 389.10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’065.21 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40.65 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Everest Reinsurance Group eine Börsenbewertung in Höhe von 14.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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