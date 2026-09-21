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Everest Reinsurance Group Aktie 1043303 / BMG3223R1088

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Everest Reinsurance Group-Investment 21.09.2026 16:02:20

S&P 500-Titel Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Everest Reinsurance Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Everest Reinsurance Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Everest Reinsurance Group
308.57 CHF 0.03%
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Everest Reinsurance Group-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 252.90 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.954 Everest Reinsurance Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Everest Reinsurance Group-Papiers auf 374.85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’482.21 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 48.22 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Everest Reinsurance Group zuletzt 14.37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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