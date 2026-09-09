S&P 500-Titel Essex Property Trust-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Essex Property Trust von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Essex Property Trust-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 328.30 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Essex Property Trust-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.305 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 08.09.2026 84.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 277.41 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 15.50 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Essex Property Trust bezifferte sich zuletzt auf 17.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch