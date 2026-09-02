Essex Property Trust Aktie 224846 / US2971781057
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Titel Essex Property Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Essex Property Trust-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Essex Property Trust eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurde die Essex Property Trust-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Essex Property Trust-Aktie 237.52 USD wert. Bei einem Essex Property Trust-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42.102 Essex Property Trust-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.09.2026 11’746.38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 279.00 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 17.46 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Essex Property Trust einen Börsenwert von 18.23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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