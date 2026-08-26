S&P 500-Titel Essex Property Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Essex Property Trust-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Essex Property Trust-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Essex Property Trust-Papier bei 264.77 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.777 Essex Property Trust-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 292.00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’102.84 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10.28 Prozent.

Insgesamt war Essex Property Trust zuletzt 18.84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch