Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9389 0.1%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’620 0.6%  Bitcoin 63’445 -0.3%  Dollar 0.8053 0.0%  Öl 87.5 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Sunrise Communications138622040Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kräftiges Plus bei der Salesforce-Aktie nach deutlich besser als erwartetem Gewinn
Ausblick: BYD präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
So verdienen Reiseblogger Geld
Erste Schätzungen: Adobe präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Gold-ETF Schweiz: Warum hierzulande erlaubt ist, was in der EU verboten ist
Suche...

Essex Property Trust Aktie 224846 / US2971781057

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Essex Property Trust-Investmentbeispiel 26.08.2026 16:02:25

S&P 500-Titel Essex Property Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Essex Property Trust-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Essex Property Trust-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Essex Property Trust
247.60 EUR -1.12%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Essex Property Trust-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Essex Property Trust-Papier bei 264.77 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.777 Essex Property Trust-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 292.00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’102.84 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10.28 Prozent.

Insgesamt war Essex Property Trust zuletzt 18.84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Essex Property Trust

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten