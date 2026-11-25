Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Essex Property Trust-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Essex Property Trust-Anteile bei 214.72 USD. Bei einem Essex Property Trust-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46.572 Essex Property Trust-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’834.39 USD, da sich der Wert eines Essex Property Trust-Papiers am 24.11.2026 auf 275.58 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 28.34 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Essex Property Trust belief sich zuletzt auf 17.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch