S&P 500-Titel Essex Property Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Essex Property Trust-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das Essex Property Trust-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Essex Property Trust-Aktie an diesem Tag 224.58 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.445 Essex Property Trust-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2026 auf 283.71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126.33 USD wert. Damit wäre die Investition 26.33 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Essex Property Trust belief sich jüngst auf 18.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch