Heute vor 5 Jahren wurde die Equity Residential-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 84.27 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Equity Residential-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 118.666 Equity Residential-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’752.46 USD, da sich der Wert eines Equity Residential-Anteils am 25.11.2026 auf 65.33 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22.48 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Equity Residential bezifferte sich zuletzt auf 50.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch