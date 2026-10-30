S&P 500-Titel Equity Residential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Equity Residential-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Equity Residential-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 86.40 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Equity Residential-Aktie investiert, befänden sich nun 11.574 Equity Residential-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 714.70 USD, da sich der Wert eines Equity Residential-Anteils am 29.10.2026 auf 61.75 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 28.53 Prozent verringert.

Der Equity Residential-Wert an der Börse wurde auf 47.66 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch