S&P 500-Titel Equity Residential-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Equity Residential-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde das Equity Residential-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Equity Residential-Aktie betrug an diesem Tag 64.87 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Equity Residential-Aktie investierten, hätten nun 15.415 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 63.01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 971.33 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 2.87 Prozent.

Equity Residential markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 48.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch