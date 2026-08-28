S&P 500-Titel Equity Residential-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Equity Residential-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 28.08.2023 wurde die Equity Residential-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 64.57 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Equity Residential-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15.487 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 27.08.2026 1’014.40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65.50 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1.44 Prozent.

Der Marktwert von Equity Residential betrug jüngst 51.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch