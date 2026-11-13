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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Titel Equity Residential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equity Residential von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Equity Residential-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurden Equity Residential-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Equity Residential-Papier an diesem Tag bei 59.28 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Equity Residential-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.687 Equity Residential-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (63.93 USD), wäre die Investition nun 107.84 USD wert. Damit wäre die Investition 7.84 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Equity Residential eine Marktkapitalisierung von 49.99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Equity Residential
Analysen zu Equity Residential
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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