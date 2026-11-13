S&P 500-Titel Equity Residential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equity Residential von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Equity Residential-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Equity Residential-Papier an diesem Tag bei 59.28 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Equity Residential-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.687 Equity Residential-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (63.93 USD), wäre die Investition nun 107.84 USD wert. Damit wäre die Investition 7.84 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Equity Residential eine Marktkapitalisierung von 49.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch