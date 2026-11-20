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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Equity Residential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equity Residential von vor 3 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Equity Residential-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde die Equity Residential-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 56.09 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 17.828 Equity Residential-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’117.31 USD, da sich der Wert einer Equity Residential-Aktie am 19.11.2026 auf 62.67 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’117.31 USD entspricht einer Performance von +11.73 Prozent.
Der Equity Residential-Wert an der Börse wurde auf 49.11 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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