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Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070

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Frühe Investition 14.08.2026 16:02:23

S&P 500-Titel Equity Residential-Aktie: Hätte sich eine Investition in Equity Residential von vor 10 Jahren bezahlt gemacht?

Bei einem frühen Equity Residential-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Equity Residential
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Die Equity Residential-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 66.36 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 150.693 Equity Residential-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (65.97 USD), wäre die Investition nun 9’941.23 USD wert. Damit wäre die Investition 0.59 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Equity Residential bezifferte sich zuletzt auf 24.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’933.12 19.97 SXBVXU
Short 15’256.22 13.92 SDBWJU
Short 15’823.56 8.94 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’390.67 14.08.2026 17:31:22
Long 13’768.56 19.83 S1BOXU
Long 13’425.99 13.59 SHB7NU
Long 12’884.13 8.99 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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