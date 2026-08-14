Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Equity Residential-Aktie: Hätte sich eine Investition in Equity Residential von vor 10 Jahren bezahlt gemacht?
Bei einem frühen Equity Residential-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Die Equity Residential-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 66.36 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 150.693 Equity Residential-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (65.97 USD), wäre die Investition nun 9’941.23 USD wert. Damit wäre die Investition 0.59 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von Equity Residential bezifferte sich zuletzt auf 24.23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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