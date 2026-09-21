Equinix Aktie 26875198 / US29444U7000
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Equinix-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Equinix-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das Equinix-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Equinix-Aktie 791.25 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.264 Equinix-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’290.79 USD, da sich der Wert eines Equinix-Anteils am 18.09.2026 auf 1’021.34 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 29.08 Prozent.
Equinix wurde jüngst mit einem Börsenwert von 100.72 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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