S&P 500-Titel Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equinix von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Equinix-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 836.91 USD. Bei einem Equinix-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.195 Equinix-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’211.24 USD, da sich der Wert eines Equinix-Papiers am 30.10.2026 auf 1’013.70 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21.12 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Equinix betrug jüngst 100.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch