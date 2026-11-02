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|Lukrative Equinix-Investition?
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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equinix von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Equinix-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Equinix-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 836.91 USD. Bei einem Equinix-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.195 Equinix-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’211.24 USD, da sich der Wert eines Equinix-Papiers am 30.10.2026 auf 1’013.70 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21.12 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Equinix betrug jüngst 100.51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Equinix Inc
Analysen zu Equinix Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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