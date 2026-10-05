Equinix Aktie 26875198 / US29444U7000
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Titel Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equinix von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Equinix-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurde das Equinix-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Equinix-Papier an diesem Tag bei 760.07 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Equinix-Aktie investierten, hätten nun 0.132 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Equinix-Aktien wären am 02.10.2026 134.95 USD wert, da der Schlussstand 1’025.72 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 34.95 Prozent vermehrt.
Equinix wurde am Markt mit 101.31 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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