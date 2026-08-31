Equinix Aktie 26875198 / US29444U7000
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31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equinix von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Equinix-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Equinix-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Equinix-Anteile bei 781.38 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Equinix-Aktie investierten, hätten nun 1.280 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Equinix-Aktien wären am 28.08.2026 1’336.62 USD wert, da der Schlussstand 1’044.41 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 33.66 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Equinix eine Börsenbewertung in Höhe von 103.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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