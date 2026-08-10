Equinix Aktie 26875198 / US29444U7000
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Equinix-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Equinix gewesen.
Am 10.08.2021 wurden Equinix-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Equinix-Papier an diesem Tag 797.97 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.253 Equinix-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (1’042.62 USD), wäre die Investition nun 1’306.59 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30.66 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Equinix belief sich zuletzt auf 102.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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