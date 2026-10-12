S&P 500-Titel Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Equinix-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Equinix-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 359.90 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.779 Equinix-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Equinix-Papiers auf 1’026.06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’850.96 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 185.10 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Equinix eine Börsenbewertung in Höhe von 100.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch