S&P 500-Titel Equifax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Equifax von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Equifax-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Equifax-Anteile bei 196.86 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 5.080 Equifax-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 875.19 USD, da sich der Wert eines Equifax-Papiers am 14.09.2026 auf 172.29 USD belief. Damit wäre die Investition 12.48 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Equifax belief sich zuletzt auf 19.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch