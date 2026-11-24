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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Equifax-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Equifax-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Equifax-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurden Equifax-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Equifax-Papier an diesem Tag bei 120.07 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 83.285 Equifax-Aktien im Depot. Die gehaltenen Equifax-Anteile wären am 23.11.2026 14’950.45 USD wert, da der Schlussstand 179.51 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 49.50 Prozent.
Jüngst verzeichnete Equifax eine Marktkapitalisierung von 20.87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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