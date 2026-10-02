EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EOG Resources-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in EOG Resources-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem EOG Resources-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren EOG Resources-Anteile an diesem Tag 110.40 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 90.580 EOG Resources-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.10.2026 gerechnet (141.31 USD), wäre das Investment nun 12’799.82 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28.00 Prozent zugenommen.
EOG Resources wurde am Markt mit 72.38 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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