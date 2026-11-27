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|EOG Resources-Investition im Blick
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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EOG Resources-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in EOG Resources-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde das EOG Resources-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die EOG Resources-Anteile bei 106.20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9.416 EOG Resources-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’396.52 USD, da sich der Wert einer EOG Resources-Aktie am 25.11.2026 auf 148.31 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 39.65 Prozent.
Der Börsenwert von EOG Resources belief sich jüngst auf 76.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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