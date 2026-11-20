Das EOG Resources-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der EOG Resources-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 93.15 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die EOG Resources-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.074 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen EOG Resources-Papiere wären am 19.11.2026 160.48 USD wert, da der Schlussstand 149.49 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 60.48 Prozent angewachsen.

Der EOG Resources-Wert an der Börse wurde auf 77.56 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch