Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Entergy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Entergy-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Entergy-Einstiegs gewesen.
Das Entergy-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 89.12 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Entergy-Aktie investiert hat, hat nun 112.208 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Entergy-Papiers auf 107.84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’100.54 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 21.01 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Entergy betrug jüngst 50.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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